شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج لاعبى الأهلى فى ختام بطولة التنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الأهلي المفتوحة للتنس الأرضي التي أقيمت على ملاعب النادى بمقر الجزيرة، بمشاركة 950 لاعبًا ولاعبة، وشارك من الأهلي في البطولة 50 لاعبًا ولاعبة في جميع المراحل العمرية.
وأقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 20 فبراير الجاري، في المراحل العمرية، من 12 عامًا حتى مرحلة العمومي، بالإضافة إلى مشاركة عدد 200 لاعب ولاعبة تحت 10 سنوات، وشارك الأهلي في هذه المرحلة العمرية بـ50 لاعبًا ولاعبة.
وجاءت أبرز نتائج لاعبي الأهلي في البطولة كالتالي:
في منافسات الرجال فاز محمد عمرو بالمركز الأول فردي، وزياد حامد بالمركز الثاني، فيما حصد الثاني المركز الأول في منافسات «الزوجي» رجال.
في منافسات السيدات فازت بسملة إبراهيم بالمركز الأول «زوجي سيدات»، والمركز الثالث مكرر «فردي»، فيما حصلت كل من روان شريف على المركز الثاني «زوجي سيدات»، وجاءت داليا شريف في المركز الثالث «فردي سيدات».
في منافسات تحت 18 سنة فاز عبد الرحمن خالد بالمركز الثاني في منافسات «الفردي»، وفازت سوسنة حنا بالمركز الثالث «زوجي».
في منافسات تحت 16 سنة فازت رهف عماد الدين بالمركز الأول «زوجي».
في منافسات تحت 14 سنة فازت فريدة أحمد بالمركز الأول «فردي»، وفازت دارين حسام بالمركز الثالث «فردي»، وفاز ياسين السيد حمدي بالمركز الثاني في «الزوجي».
وحصل كل من إياد رضا ونجاد رضا على المركز الثالث مكرر «زوجي».