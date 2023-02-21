شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج لاعبى الأهلى فى ختام بطولة التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الأهلي المفتوحة للتنس الأرضي التي أقيمت على ملاعب النادى ‏بمقر الجزيرة، ‏بمشاركة 950 لاعبًا ولاعبة، وشارك من الأهلي في البطولة 50 لاعبًا ‏ولاعبة في جميع المراحل العمرية.‏

وأقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 20 فبراير الجاري، في المراحل ‏العمرية، ‏من 12 عامًا حتى مرحلة العمومي، بالإضافة إلى مشاركة عدد 200 لاعب ولاعبة ‏تحت 10 سنوات، وشارك الأهلي في هذه المرحلة العمرية بـ50 لاعبًا ولاعبة.‏

وجاءت أبرز نتائج لاعبي الأهلي في البطولة كالتالي: ‏

في منافسات الرجال فاز محمد عمرو بالمركز الأول فردي، وزياد حامد بالمركز الثاني، فيما ‏حصد الثاني المركز الأول في منافسات «الزوجي» رجال.‏

في منافسات السيدات فازت بسملة إبراهيم بالمركز الأول «زوجي سيدات»، والمركز الثالث ‏مكرر «فردي»، فيما حصلت كل من روان شريف على المركز الثاني «زوجي سيدات»، ‏وجاءت داليا شريف في المركز الثالث «فردي سيدات». ‏

في منافسات تحت 18 سنة فاز عبد الرحمن خالد بالمركز الثاني في منافسات «الفردي»، ‏وفازت سوسنة حنا بالمركز الثالث «زوجي».‏

في منافسات تحت 16 سنة فازت رهف عماد الدين بالمركز الأول «زوجي».‏

في منافسات تحت 14 سنة فازت فريدة أحمد بالمركز الأول «فردي»، وفازت دارين حسام ‏بالمركز الثالث «فردي»، وفاز ياسين السيد حمدي بالمركز الثاني في «الزوجي».‏

وحصل كل من إياد رضا ونجاد رضا على المركز الثالث مكرر «زوجي»‏.