شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ومن المقرر أن تقام ثلاث مواجهات.

وتنطلق مباراة الأهلي وأسوان فى إطار مواجهات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز، اليوم، الثلاثاء، فى الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة، باستاد أسوان.

بينما يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره غزل المحلة، فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

فيما يواجه حرس الحدود نظيره فاركو فى السابعة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.