شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الاتحاد السكندرى فى المكانة التى يستحقها.. ومحمود علاء إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم حسن، لاعب فريق الاتحاد السكندري، إن الفريق في المكانة التي يستحقها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفوز على فريق الداخلية كان مهما للفريق للعودة مرة أخرى للمربع الذهبي ومواصلة الانتصارات.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري، في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون سبورت 2، أن هناك حالة من الانسجام كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني، وكذلك العلاقة المميزة مع مجلس الإدارة برئاسة محمد مصليحي، مؤكدا أن الموسم الحالي مختلف للاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وتابع ابراهيم حسن، أن محمود علاء، لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك، إضافة قوية للفريق، ونتمني استمراره مع زعيم الثغر لمواسم قادمة.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات .