شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: من يدرب الأهلى يتعامل كـ"ملك" فى مصر ورحيلى كان خطأ كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلى والحالى لمنتخب نيجيريا، أنه كان يتعامل كالملك خلال فترة توليه القيادة الفنية للنادى الأهلى. وقال بيسيرو، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم، الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس والذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، إن قرار رحيله عن الأهلى كان خطأ كبيرا. وأشار بيسيرو إلى أن عرض بورتو البرتغالى كان مغريا لدرجة صعوبة رفضه، لافتا إلى أنه يعتقد أنه إذا كان بقي في مصر كان سيحقق نجاحا باهرا . وأوضح بيسيرو أنه يتواجد حاليا فى مصر لمتابعة منتخب نيجيريا للشباب فى البطولة الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وأكد بيسيرو أن نجاح كرة القدم فى مصر يعتمد على توسيع قاعدة اللاعبين المحترفين فى أوروبا، كما أن منتخب مصر يحتاج لاعبين محترفين أكثر من محمد صلاح و إمام عاشور .

وسبق أن تولى جوزيه بيسيرو القيادة الفنية للنادي الأهلي في الفترة التي ترأس فيها المهندس محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء، كما قاد عدد من الأهلي منها الشارقة الإماراتي ومساعدا لمدرب ريال مدريد في عهد جالاكتيكوس، بالإضافة إلى سبورتنج لشبونة، بورتو البرتغالي، باناثينايكوس اليوناني، رابيد بوخارست الروماني، سبورتينج براجا، وفيكتوريا جوماريس البرتغاليين، والهلال السعودي.