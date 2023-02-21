شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعمق عقدة بيراميدز فى مواجهات الفريقين بعد تعادل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز في مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مباريات بالدوري، ولقاء آخر في الكونفدرالية والذي جمع الفريقين أمس وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي توج بها فيوتشر في الموسم الماضي.

وفاز فيوتشر على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مسابقة كأس الرابطة المصرية وفي الدوري العام تعادل بيراميدز أمام فيوتشر سلبيا في الأسبوع الخامس عشر في الموسم السابق ثم فاز فيوتشر أمام بيراميدز بهدف نظيف في الأسبوع الـ 32 في الموسم الماضي للدوري.

أما في الموسم الحالي، فتعادل الفريقان بهدف لمثله في الدور الأول من الدوري، قبل أن يجددا نفس النتيجة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.