شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات لفرق السلاح فى ختام بطولة أفريقيا بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء الإثنين، بطولة أفريقيا لناشئي وشباب السلاح تحت 17 و20 سنة والتي أقيمت بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 16 وحتى 20 فبراير الجاري.

وحصدت فرق الفراعنة خلال اليوم الأخير من البطولة 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضية وحيدة.

وجاءت نتيجة البعثة المصرية في منافسات الفرق كالتالي:

سلاح سيف المبارزة ناشئات يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 45-22.

سلاح سيف المبارزة ناشئين يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 45-18.

سلاح الشيش ناشئين يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 45-26.

سلاح الشيش ناشئات يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 45-33.

سلاح السيف ناشئين يحقق الميدالية الذهبية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 45-23.

سلاح السيف ناشئات يحقق الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 36-45.

وبهذه الميداليات ارتفع رصيد المنتخب المصري لـ38 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

ويترأس البعثة مدحت شكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الإداري عمرو الشرقاوي وأخصائي علاج الطبيعي أحمد عزت ومدرب سلاح السيف محمود جندية ومدرب سلاح سيف المبارزة شريف محمود ومدرب سلاح الشيش محمود السيد.

ومن جانبه، وجه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح الشكر والتقدير للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ورئيس البعثة والتي انتهت فعاليتها بفوز مصر بالبطولتين تحت 17 وتحت 20 سنة.