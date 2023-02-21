شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يوضح الإجراءات التنظيمية لحضور الجماهير مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى أسوان الرياضى بيانا رسميا، عبّر خلاله عن احترامه وتقديره لكل جماهير الفرق المتنافسة، وأوضح أنه يرحب دائما بتواجدها باستاد أسوان خلال المباريات التى تجمع نادى أسوان بكل الأندية الشقيقة.

وقال أسوان، في بيان رسمي، إنه تزامنا مع مباراة أسوان والأهلى بالجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 باستاد أسوان يهيب نادى أسوان بالجماهير المقرر حضورها للمباراة بالآتى :

1/ وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية للمباراة هناك مدرج مستقل لجماهير كل فريق

2/ كل الترحيب بجماهير النادى الأهلى وعليها الالتزام ببوابة الدخول والخروج رقم 2 وبالمدرج المخصص لها وعدم التواجد نهائيا بالمدرج المخصص لجماهير نادى أسوان المخصص لها بوابة رقم 4 لاستاد أسوان للدخول والخروج

3/ نعتذر لجماهير النادى الأهلى سواء من داخل أسوان أو خارجها عن أى محاولات للتواجد بمدرجات جماهير نادى أسوان بألوانها وأعلامها المميزة

4/ سيجرى التنسيق الكامل مع مسئولى شركة تذكرتى والجهات الأمنية لإلتزام جماهير كل فريق بالمدرج المخصص لها

5/ موعد غلق بوابات ستاد أسوان يوم المباراة الساعة 2.00 ظهرا

6/ وإذ تحرص إدارة تنظيم المباريات بنادى أسوان على تطبيق هذه الإجراءات حرصا على إراحة وأمن وسلامة جماهير الناديين وخروج المباراة بصورة حضارية تليق بإسم وشعبية وجماهيرية طرفى المباراة أسوان والأهلى.