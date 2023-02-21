اسماعيل يوسف: مباراة الترجي بالنسبة لنا حياة أو موت

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث اسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

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وقال اسماعيل يسوف في تصريحات عبر قناة "الزمالك: " الأمور لم ترتقي إلى المستوى الفني المطلوب ولكن الفريق مر بظروف صعبة هناك عدة أسباب كانت وراء تذبذب المستوى، لكننا نحاول تصحيح الأوضاع في الوقت الحالي ".

وتابع: " مباراة الترجي بالنسبة لنا حياة أو موت، المستشار مرتضى منصور سيجتمع بالجهاز الفني واللاعبين من أجل مساندتهم قبل مباراة الترجي رغم صعوبة مباراتي الترجي لكن كلي ثقة في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية ".

وواصل: " لاعبو الزمالك في حالة تركيز شديد قبل مباراة الترجي المقبلة المستشار مرتضى منصور وعد بصرف مكافأت خاصة لتحفيز اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير لم يقصروا مع الفريق، أي فارس من الوارد أن يمر بكبوة.. وهذه الفترة هامة لمساندة الفريق من جانب الجماهير ".

اسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التتويج بدوري ابطال افريقيا

وأضاف اسماعيل يوسف: " قادرون على الصعود من دوري المجموعات وتحقيق اللقب الإفريقي لاعبو الزمالك تعاهدوا على تعويض الجماهير على فترة الإخفاق الأخيرة ".

وأكمل: " يجب استغلال أول ربع ساعة من مباراة الترجي.. والجهاز الفني يحضر اللاعبين نفسيًا لذلك، لم نشعر بأننا نلعب خارج مصر خلال خوض مباراة المريخ السوداني في ليبيا".

وأتم: " كان لدينا الفرصة في تحقيق الفوز على المريخ ولكن واجهنا سوء توفيق في بعض القرارات الفنية، الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة المريخ ومراقب اللقاء أكد لي على صحة ركلة الجزاء لـ مصطفى شلبي ".

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