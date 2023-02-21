مدرب الاتحاد السكندري: الحظ منحنا الفوز على الداخلية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الصرب زوران مانولوفيش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن فوز فريقه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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وقال زوران خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى آن الحظ لعب دور

هام فى تحقيق الفوز على فريق الداخلية فى مباراة اليوم .

وأضاف مدرب الاتحاد آن هدف مسئولى النادي السكندرى التواجد فى المربع الذهبى هذا الموسم حيث تم التعاقد معى لمدة موسمين .

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