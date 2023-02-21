خالد مرتجي: تصريحات ادارة الهلال السوداني غير مسئولة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن تصريحات المسئولين في نادي الهلال السوداني قبل المباراة غير مسئولة وتنم عن الجهل، مشيرا إلى أن كل ما حدث في السودان غير صحيح.

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وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ما حدث مع الأهلي في السودان لا يليق بنادي كبير مثل الاهلي، وحدثت أمور قبل المباراة لم نتحدث عنها لعدم إشعال الأجواء بين الطرفين".

وأضاف: " الجماهير السودانية اقتحمت مران الفريق

الأخير قبل المباراة، والفريق تعرض لأمور أثرت عليه خارج كرة القدم ".

واكمل"الجماهير السودانية أشعلت الشماريخ في مران الأهلي الأخير قبل مباراة الهلال، وأصابت بعض اللاعبين في الفريق".

واتم: " "ما حدث في مباراة الهلال وقبل اللقاء ليس له علاقة بكرة القدم، والمباراة من الأصل بقرار كاف دون حضور جماهير".

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