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عواد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

 

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وشهد التشكيلة المثالية للجولة الثانية تواجد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

 

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية كالاتى:

 

حراسة المرمى : محمد عواد " الزمالك" .

خط الدفاع: أليكس سيلفا " المريخ السوداني " ، إسماعيل مقدم " الرجاء المغربي "، بدر الدين سوياد " شبيبة القبائل الجزائري " ، أوبري موديبا " صن داونز الجنوب أفريقي "

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خط الوسط : كاسيوس مايلولا " صن داونز الجنوب أفريقي "

، غيلان الشعلالي " الترجي التونسي " ،حسام الدين مرزيق " شباب بلوزدادالجزائري "،حمدو الهوني الترجي التونسي "

خط الهجوم: تياجو أزولاو " بترو أتلتيكو " ، حمزة خابا " الرجاء المغربي ".

 

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع المريخ السوداني بنتيجة 0-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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