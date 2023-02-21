الهلال السوداني ينفي تقديم شكوى رسمية ضد الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - نفي محمد إبراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي بسبب الأزمة الأخيرة التي حدثت في مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا..عضو مجلس الأهلي: الخطيب أصر على زيارة مستشفى القلب بأسوان

قال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي ناد شقيق بالنسبة لنا، ولن نرد على شكواه بشكوى رغم أن نادينا

يملك أيضا فيديوهات قد تدين لاعبي الأهلي".

وأضاف: "سنتواصل مع مسؤولي الأهلي لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات".

واختتم: "علاقة الأهلي والهلال على مر التاريخ دوما مميزة ولابد من أن تبقى العلاقة قوية" .

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..

