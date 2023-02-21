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الهلال السوداني ينفي تقديم شكوى رسمية ضد الاهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - نفي محمد إبراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي بسبب الأزمة الأخيرة التي حدثت في مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

 

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قال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي ناد شقيق بالنسبة لنا، ولن نرد على شكواه بشكوى رغم أن نادينا

يملك أيضا فيديوهات قد تدين لاعبي الأهلي".

 

وأضاف: "سنتواصل مع مسؤولي الأهلي لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات".

 

واختتم: "علاقة الأهلي والهلال على مر التاريخ دوما مميزة ولابد من أن تبقى العلاقة قوية" .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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