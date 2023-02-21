علاء عبد العال يكشف حقيقة طلبه بنقل مباريات الداخلية لملعب الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية حقيقة طلبه بخوض مباريات فريقه على ملعب الشرطة.

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قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أطلب خوض مباريات فريقي

على ملعب الشرطة".

وأضاف: "بالنسبة لي خوض المباريات على ملعب بتروسبورت لكونه أكبر من حيث المساحة كان أفضل".

واختتم: "هدفنا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".

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