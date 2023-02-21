علاء عبد العال يعلق على خسارة الداخلية أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية على خسارة فريقه من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

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أكد علاء عبد العال مدرب الداخلية أن فريقه كان يستحق الفوز على الاتحاد السكندري.

قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان لنا فرص أخطر، في المباراة، ومندهش من إلغاء ركلة الجزاء الخاصة بنا، خاصة أن المهاجم الخاص بنا كان له فرصة محققة وبعد

إلغاء ركلة الجزاء لم نستفيد سواء من الفرصة أو ركلة الجزاء، ماذا استفدت من الأمر؟".

وأضاف: "كنا نستحق الفوز ولكن الفرص المهدرة فضلا عن عدم منحنا ركلة جزاء واضحة ساهم كل ذلك في التعادل".

واختتم:" الكل أشاد بمستوى فريق الداخلية وأتمنى أن نستمر في ملعب بتروسبورت لكونه أكبر من ملعب الشرطة".

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