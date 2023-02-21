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رئيس أسوان: نسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن مواجهة تماسيح النيل أمام الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الممتاز ،موكدا أنه لديه ثقة وأمل كبير  في فريق تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

 

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قال الشافعي صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا أملا كبيرا

في الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي وكذلك اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".


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وحول إمكانية وجود مكافآت استثنائية للاعبين حال الفوز على الأهلي قال: "تحدثنا مع اللاعبين وكل شئ وله تقديره".

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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