رئيس أسوان: نسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن مواجهة تماسيح النيل أمام الأهلي في الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ،موكدا أنه لديه ثقة وأمل كبير في فريق تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

إقرأ أيضًا..أيمن الرمادي يعلن قائمة أسوان استعدادا لمواجهة الأهلي

قال الشافعي صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا أملا كبيرا

في الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي وكذلك اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".



.

وحول إمكانية وجود مكافآت استثنائية للاعبين حال الفوز على الأهلي قال: "تحدثنا مع اللاعبين وكل شئ وله تقديره".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..