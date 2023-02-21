عضو مجلس الأهلي: الخطيب أصر على زيارة مستشفى القلب بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي أصر على زيارة مستشفى القلب بأسوان، في ظل الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب مجدي يعقوب، وللتأكيد على الدور المجتمعي للنادي لخدمة الرياضة والمجتمع المصري.

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وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "مجدي يعقوب وفريقه الطبي استقبلوا الأهلي بشكل جيد وقاموا بإيضاح أهداف المؤسسة العلاجية والبحثية، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وعلاقة الخطيب مع مجدي يعقوب رائعة، وسيكون هناك تعاون بين الأهلي ومستشفى القلب بأسوان سيؤتي ثماره مستقبلا".

وأضاف: "التعاون بين النادي ومؤسسة مجدي يعقوب، سيكون مفيدًا لجميع الأطباء العاملين في كرة القدم، سواء في منتخب مصر أو الأندية الأخرى، والأهلي سيتولى كافة الأمور تأكيدًا للدور المجتمعي".

وتابع شوقي: "النادي الأهلي يتطلع لأمور جديدة، وقريبًا سيكون هناك أخبارًا جيدة،

وقد يتم إنشاء مركز طبي كبير تحت رعاية النادي الأهلي بشراكة خارجية كبيرة للقيام بدور كبير في المستقبل".

وزاد: "عدت إلى القاهرة بصحبة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي موجود هناك، الخطيب لم يستطع حضور لقاء الغد بسبب بعض المتاعب الصحية".

وأكمل: "الأهلي لعب أمام فرق عالمية، وندرك الفوارق الكبيرة، ومواجهة الهلال كانت لديها ظروف صعبة، وأتمنى فوز الفريق غدًا أمام أسوان، وكانت هناك حفاوة كبيرة من الجمهور الأسواني لمسئولي النادي الأهلي".

وأتم: "الأهلي جاهز لمباراة أسوان، ودائما الفريق الأحمر جاهز لأي مباراة".

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