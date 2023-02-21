الامارات | «أبيض الشاطئية» يُواصل برنامج إعداده للنهائيات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في مدينة بتايا التايلاندية للفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمهم على أربع مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وماليزيا وأوزبكستان.

وخاض «أبيض الشاطئية» خلال الأسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب المغربي في ملعب الممزر بدبي، حيث فاز في مباراة وخسر اثنتين بنتائج 5-4 و3-5 و5-5 وبعد الانتقال لضربات الترجيح (4-5)، على التوالي.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب نهاية الأسبوع الجاري ثلاث مباريات ودية أمام بطل العالم منتخب روسيا وذلك قبل السفر إلى تايلاند.

من جهته ذكر مدرب منتخب الكرة الشاطئية البرازيلي فيكتور أن برنامج الإعداد يسير بالصورة المطلوبة سواء في الحصص التدريبية والمباريات الودية التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب بهدف الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن التجارب الماضية أظهرت تجانساً بين صفوف المنتخب.

وعن مواجهة منتخب روسيا أكد المدرب أنها تُمثل أهمية كبرى خاصة وأن المنتخب الروسي يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين الذين استطاعوا تحقيق لقب بطولة العالم الأخيرة وبالتالي هي فرصة جيدة لنا للوقوف على مستوانا الحقيقي قبل خوض البطولة الآسيوية التي نطمح من خلالها للظهور بشكل مميز والمنافسة على اللقب.