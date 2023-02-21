الامارات | «زعزعة» و«مرعوشة» و«وسام» تبدع في تحديات الثنايا لهجن أبناء القبائل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت المطايا «زعزعة» و«مرعوشة» و«وسام» في تحديات اليوم التاسع لمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، والذي شهد منافسات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بميدان المرموم، والتي أقيمت على مدار الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية التي تنافست من خلالها الشعارات المختلفة على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وشاركت 1100 مطية في منافسات سن الثنايا من خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفازت «زعزعة» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بكأس الثنايا البكار المفتوح بعد أن حسمت السباق بزمن قدره 12:06:8 دقيقة، بينما واصل «مهند» المملوك إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي مشوار تألقه في عالم سباقات الهجن ونجح في إهداء شعار مرغم بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في توقيت قدره 12:05:6 دقيقة.

وعاد شعار سعيد جابر عبدالله محمد للتألق بتتويج «مرعوشة» بطلة كأس الثنايا البكار المحليات بزمن بلغ 12:10:3 دقيقة، واستحق «هملول» المملوك إلى سالم عبيد مبارك الكتبي حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن قدم عرضاً مميزاً على مدار مسافة السباق التي قطعها في توقيت بلغ 12:24:1 دقيقة.

وظفرت «وسام» بشعار حمد نهيان سالم العامري بكأس الثنايا البكار للإنتاج مواصلة مشوار تألقها ورموزها في المهرجانات المختلفة إذ نجحت في الوصول إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً بلغ 12:09:2 دقائق.

وحصل شعار حمد نهيان العامري على ثاني رموزه في مهرجان ختامي المرموم 2023 وذلك من خلال فوز «سعود» ببندقية الثنايا الجعدان للإنتاج بزمن قدره 12:21:8 دقيقة.

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مطية شاركت في منافسات سن الثنايا خلال الفترتين الصباحية والمسائية.