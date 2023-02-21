الامارات | أبوظبي البحري يعتمد «الموتوسيرف» 18 مارس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إقامة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف في القناة المائية التي تقع عند مدخل إمارة أبوظبي وتعتبر من أشهر الوجهات السياحية في العاصمة خلال الفترة الماضية، وذلك برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحدد النادي 18 مارس المقبل موعداً لإقامة البطولة إذ من المتوقع مشاركة متسابقين من جنسيات عديدة وأبطال في البطولة. وتعد «الموتوسيرف» من المنافسات الرياضية الحديثة والتي تلقى رواجاً كبيراً وحضوراً على المستوى الدولي ولها اتحاد خاص باللعبة وبطولات عالمية لهذه الرياضة.