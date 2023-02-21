الامارات | النصر يتألق في دوري الدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج نادي النصر مارك أجنت بسباق الحمرية للدراجات للشباب لمسافة 60 كيلومتراً الذي أقيم في ختام سباقات الدوري المحلي للشباب والإناث بمشاركة 59 دراجاً من 16 نادياً.

ونجح مارك أجنت في الفوز بالسباق مسجلاً زمناً قدره 1:34:32 ساعة، وبمعدل سرعة 38.16 كيلومتراً في الساعة، وحل في المركز الثاني نيكولاي أسيموفيش من نادي أبوظبي، وفي المركز الثالث محمد عبيد العليلي من نادي الحمرية، وفي سباق الشابات، فازت لاعبة نادي أبوظبي ماي شانينغز بالمركز الأول ثم لاعبة نادي النصر مروة كهور، وفي المركز الثالث ريناد اليافعي من نادي أبوظبي.

وفي سباق الإناث، فازت لاعبة النصر صبا الراعي بالمركز الأول بتحقيق زمن 1:21:23 ساعة وبمعدل سرعة 33.23 كيلومتراً في الساعة، وحلت في المركز الثاني دينا أهلاي من نادي أبوظبي، وفي المركز الثالث شيخه عيسى من نادي النصر.

وعقب السباق، قام نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير بتتويج الفائزين.