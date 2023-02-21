الامارات | «إيفزا دبي» ترعى كأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إيفزا دبي»، المنطقة الحرة الدولية، عن رعايتها لقب الكأس الذهبية ضمن سلسلة بطولة دبي للبولو حتى الرابع من مارس 2023.

وجرى التوقيع على اتفاقية الرعاية في حفلٍ أقيم في منتجع ونادي الحبتور للبولو بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ومؤسس سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، ورئيس اتحاد البولو محمد خلف الحبتور، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للبولو مارتين جي بيديرسين.

وتم تسجيل 20 هدفاً في اليوم الأول من بطولة كأس دبي الذهبية 2023 التي صادفت الموسم الـ14 من سلسلة بطولة البولو، ما ثبّت مكانة دبي على ساحة البولو الدولية.