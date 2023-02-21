الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

طالب مشجعون بأحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم إدارة النادي بالاستغناء عن خدمات اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق لتكرار تعرضه للإصابة، ما يحرم الفريق من جهوده في مباريات مهمة وحاسمة للفريق.

عقد

وافقت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على تحسين عقد لاعب شاب في الفريق بعدما تألق بشكل لافت في الموسم الحالي، مشيرة إلى أنها ستفعل العقد الجديد بداية من الموسم المقبل.

انتقاد

التزمت إدارة أحد الأندية بدوري المحترفين لكرة القدم الصمت تجاه الحديث الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان حقيقة تعرض لاعب أجنبي بالفريق للإصابة، فيما يتحدث البعض عن أن سبب تأخر إدارة النادي في إصدار بيان رسمي كونها تنتظر التقرير الطبي الخاص بحالة اللاعب.