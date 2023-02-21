شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 20/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 20/ 2/ 2023 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها: فيريرا يراهن على تصحيح الأوضاع فى الزمالك بعودة الونش وفتوح، وحيرة فى الجهاز الفنى بسبب محمد عواد وصبحى.

شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا للترجى بمشاركة الونش وفتوح

خاض فريق الزمالك، اليوم، الاثنين، أول تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من ليبيا لمواجهة المريخ السودانى.

تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الزمالك استعدادا للترجى التونسى

‏ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، الاثنين، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

تعليمات خاصة من فيريرا لـ عمر جابر ومصطفى شلبى فى مران الزمالك

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية لكل من عمر جابر ومصطفى شلبي ثنائي الفريق خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يتأكد من جاهزية أحمد فتوح قبل مواجهة الترجى التونسى حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على هامش مران اليوم السبت الذي اقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا للقاء الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

حيرة فى الجهاز الفنى للزمالك بسبب محمد عواد وصبحى

يعيش الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، فى حيرة بسبب مركز حراسة المرمى، خاصة فى ظل ثبات محمد عواد على مستواه، وظهور محمد صبحى بمستوى مميز خلال مواجهة سموحة.

فيريرا يراهن على تصحيح الأوضاع فى الزمالك بعودة الونش وفتوح

يترقب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عودة محمود حمدي الونش قلب دفاع الفريق، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل، نظرًا للإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية فى وتر الخلفية وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.