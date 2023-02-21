أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /2 /2023

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدورى المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.

الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل

يحسم البرتغإلى جوسفالدو فيريرا، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تقدم النادي الأهلى صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد نادى الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلى من اعتداءات وتجاوزات تنافى كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى رابطة الأبطال.. جاء فى شكوى الأهلي:

فادى نجاح لاعب المقأولون العرب يعلن اعتزال كرة القدم أعلن فادى نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزإلى لعب كرة القدم الاحترافية، والآنتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتى بداية من نادى المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الآنتاج الحربى ثم إنبى ونهاية بالمقأولون العرب".

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد ألفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يمانع رحيل المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لصفوف بشكتاش التركى مقابل إنهاء الاتفاق على التعاقد مع موليكا فى فترة الانتقالات الصيفية.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.