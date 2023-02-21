شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /2 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها: رسميا.. المنتخب الأولمبى يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا، والأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج، والاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع.
يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق العرض التركى المقدم للمإلى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للوقوف على القرار النهائى فى الصفقة.
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على نظيره الداخلية فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد
يعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا.
انطلقت اليوم، الإثنين، منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، والتى تستضيفها مصر خلال ألفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة 12 فريقا.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدورى المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.
الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل
يحسم البرتغإلى جوسفالدو فيريرا، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
أعلن فادى نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزإلى لعب كرة القدم الاحترافية، والآنتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتى بداية من نادى المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الآنتاج الحربى ثم إنبى ونهاية بالمقأولون العرب".
استقر السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد ألفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.
تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.