شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة لاعبين فى قائمة غيابات المصرى عن مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب ثلاثي المصري البورسعيدي رجب عمران ومحمد دبش وإسلام أبو سليمة عن قائمة الفريق لمباراته أمام بيراميدز بالجولة التاسعة عشرة من الدوري، والمقرر إقامتها في السابعة مساء بعد غد الأربعاء على استاد برج العرب.

وكشف الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق، أن رجب عمران يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، فيما اشتكى محمد دبش من إصابته بالتهابات في عضلات البطن السفلية، بينما استمر غياب إسلام أبو سليمة بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ووصل فريق الكرة بالنادي المصري، إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة، واستعان الجهاز الفني بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، بمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا للرد على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وجاء بيان المصري كالتالي:

"تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهلة المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.

وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي، وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادي المصري يناشد السادة الإعلاميين القائمين على تغطية أخبار النادي بصفة عامة وأخبار الفريق الأول بصفة خاصة بتحري الدقة فيما يتم نشره عن النادي.

وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي من شأنها الإضرار بالنادي وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التي تضرب المثل في الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادي والجهاز الفني حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.

وتهيب إدارة المصري، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادي، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وذلك باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي".