7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل، والتعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى، ورسميا.. المنتخب الأولمبى يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا.

الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل

يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.