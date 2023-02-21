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أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غدٍ الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو لملخص المران الختامي قبل مباراة أسوان، ظهر فيه قيام ياسين الميكارى محلل الأداء باستعراض مهارته فى التصويب على المرمى من زاوية جانبية، فيما حرص بيرسي تاو على استعراض مهاراته فى اللعب بالكرة، ونفس الحال بالنسبة لبعض اللاعبين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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