شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غدٍ الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو لملخص المران الختامي قبل مباراة أسوان، ظهر فيه قيام ياسين الميكارى محلل الأداء باستعراض مهارته فى التصويب على المرمى من زاوية جانبية، فيما حرص بيرسي تاو على استعراض مهاراته فى اللعب بالكرة، ونفس الحال بالنسبة لبعض اللاعبين.