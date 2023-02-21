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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى إنبى مع طلائع الجيش.
الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع
التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى والتي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز
أحمد الشيخ ( غزل المحلة ) .. 9 أهداف
أحمد سيد " زيزو " ( الزمالك ) .. 8 أهداف
رمضان صبحى ( بيراميدز ) .. 7 أهداف
محمد حمدى ذكى ( أسوان ) .. 6 أهداف
أحمد ياسر ريان ( سيراميكا ) .. 6 أهداف