شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى إنبى مع طلائع الجيش.

الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى والتي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز

أحمد الشيخ ( غزل المحلة ) .. 9 أهداف

أحمد سيد " زيزو " ( الزمالك ) .. 8 أهداف

رمضان صبحى ( بيراميدز ) .. 7 أهداف

محمد حمدى ذكى ( أسوان ) .. 6 أهداف

أحمد ياسر ريان ( سيراميكا ) .. 6 أهداف