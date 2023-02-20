شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت قنوات بين سبورتس عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول



وقررت قنوات بين سبورتس تعيين المعلق حفيظ دراجي. على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونادي ليفربول الإنجليزي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول يوم الثلاثاء القادم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.