الامارات | شباب الأهلي يخسر من الهلال ويودع دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا عقب خسارته أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 على استاد الجنوب في العاصمة القطرية بالدوحة.

ولعب "فرسان دبي" أول 15 دقيقة من اللقاء بطريقة ممتازة وأهدر يحيى الغساني فرصة محققة لإحراز الهدف الأول عندما لعب الإيراني أحمد نور الله كرة عرضية ولكن الغساني سدد الكرة فوق العارضة (14).



في المقابل أحرز النيجيري إيغالو الهدف الأول للهلال من مجهود فردي بعدما راوغ محمد مرزوق وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء دخلت المرمى (17)، وتحكم بعدها حامل اللقب في مجريات اللعب، قبل أن يعود "فرسان دبي" إلى أجواء اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة، إذ سدد الأوزبكي عزيز غانييف كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم (36)، بينما أهدر يحيى الغساني أبرز فرصة لتسجيل هدف التعادل بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها برأسه ولكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى للكرة وأبعدها الدفاع (45).



وفي الشوط الثاني لعب شباب الأهلي أفضل 20 دقيقة في اللقاء بعدما هاجم بقوة، ولكن غابت الدقة أمام منطقة جزاء الهلال، بينما تألق الحارس عبدالله المعيوف في التصدي لأخطر فرصة من كرة سددها السوري عمر خريبين من ركلة حرة مباشرة (68).



وفي الدقيقة 73 حسم الكوري الجنوبي سوو جانغ من كرة عرضية لعبها فيتو وقابلها جانغ برأسه وتصدى لها ماجد ناصر وارتدت من القائم قبل أن يكملها اللاعب الكوري في المرمى، وأضاف فيتو الهدف الثالث متابعة لتسديدة سالم الدوسري (79) ورد خريبين بإحراز الهدف الأول (86) لتنتهي المباراة بفوز الهلال.