ويحتفل على طريقة محمد صلاح.. إمام عاشور يسجل هدفه الثاني مع ميتلاند الدنماركي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، في تسجيل هدف التقدم لفريقه ميتييلاند أمام فيبورج، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الدنماركي مساء الإثنين.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد تسجيله هدف التقدم لميتييلاند، احتفل إمام عاشور على طريقة محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان إمام عاشور (25 عاما) قد انتقل من الزمالك إلى صفوف نادي ميتييلاند الدنماركي في يناير الماضي.

وسجل إمام عاشور هدفا في تعادل ميتييلاند 1/1 مع سبورتينج لشبونة يوم الخميس الماضي في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يستضيف ميتييلاند الدنماركي منافسه سبورتينج لشبونة يوم الخميس المقبل في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.