بيان رسمي.. الأهلي يتهم مرتضى منصور بالتحريض ضد فريق الكرة في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور وقناة نادي الزمالك.

وقال النادي الأهلي، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن سبب الشكوى "يعود إلى تصريحات مرتضى منصور التي تضمنت تحريضات علانية ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان، وتسخين الأجواء بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة"، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وكان الاهلي قد خسر امام فريق الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي دون حضور جماهيري على ملعب الجوهرة الزرقاء معقل نادي الهلال، وهو ما استنكره رئيس الزمالك في تصريحات صحفية.

وبحسب بيان الأهلي: "حاول رئيس الزمالك في تصريحاته أن يلوح للجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجامل الأهلي ورفض حضورهم المباراة".

وأضاف النادي الأهلي في بيانه: "يعلم رئيس الزمالك وكل الأندية المشاركة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو من قرر إقامة المباراة المشار إليها دون جماهير، لأن ملعب الجوهرة الزرقاء الذي تقام عليه لا تتوافر فيه شروط السلامة التي حددها الاتحاد الأفريقي".

وعن شكوى قناة نادي "الزمالك"، برر الأهلي شكواه إلى المجلس الأعلى للإعلام بقيام القناة أيضًا ببث الاتهامات والادعاءات الباطلة لبعض وسائل الإعلام والصحف السودانية بحق النادي الأهلي بهدف الإساءة إلى تاريخه، حسب بيان النادي.

وطالب الأهلي في بيانه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين، حرصًا على وحدة الصف وعدم حدوث فتنة بين الجماهير المصرية.

وفي وقت سابق، تقدم النادي الأهلي بشكوتين ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما وصفه بالتجاوزات في حق بعثته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ووزير الخارجية سامح شكري.