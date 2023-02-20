شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا وحمدى زكى على رأس 26 لاعبا فى قائمة أسوان استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة الفريق لمباراة الغد أمام النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وضمت القائمة كلا من: "عمرو حسام، خالد وليد، علي فتحي، دحروج، الحسيني، كاستلو، أمين محمد، محمد عطوة، إسلام صلاح، ميدو، بلية، عماد فتحي، محمد مرسي، رفائيل إياجو، إيفونا، ديلسون كاموني، مصطفى عبد الرسول، بلال السيد، محمد جدو، أحمد أشرف، أحمد حمودي، محمد ميسي، محمد حمدي زكي، محمود فهمي، حسام فرحات، أحمد خالد".

وأكد أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، أن أسوان يحترم كل المنافسين ومواجهة الأهلى مثل أى مباراة ضمن 34 مباراة خلال الدورى بثلاث نقاط من حقنا أن نسعى لحصدها على ملعبنا.

وقال الرمادي، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "أمامنا مباراة أمام فريق كبير وبطل، فالأهلى والزمالك قيمة وعنوان الكرة المصرية الجاذب محليا وقاريا".

وأضاف مدرب أسوان، "المباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب فى أن نكون على قدر الحدث ونسير الأمور الفنية حسب قدراتنا ومطمئن لأوضاع فريقى وجاهزيته".

وتابع الرمادى: "نواصل الاجتهاد فى مشوار الدورى العام ولا نعمل من أجل مباراة بعينها ومواجهة الأهلى مثل كل المباريات أتممنا الإستعداد لها بصورة طبيعية".

واستطرد: "المباريات الجماهيرية الكبيرة لا تتحمل الهفوات والأخطاء الفردية والجماعية، نثق فى لاعبينا وفى قدرتنا على تقديم أداء يليق بقدراتنا وطموحاتنا".

ويرى المدير الفنى الشاب أن الدور الثانى صعب جدا والمباريات المؤثرة والحاسمة ستكون مع فرق المنافسة المباشرة، قائلا: "أحترم كل المنافسين وننشد دائما تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية".