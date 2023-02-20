شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل العراق فى لقاء افتتاح البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره مصافى الشمال العراقى بنتيجة 3/0، فى إطار لقاء افتتاح البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 مارس القادم.

وأقيم لقاء الأهلى بعد حفل الافتتاح الذى شهد حضور مسئولي الاتحاد العربى للعبة والاتحاد المصرى برئاسة ياسر قمر.

تشهد الجولة الثانية غدا لقاءات بين كل من: النصر البحرينى مع السويحلى الليبى و الوكرة القطرى مع خيبل اليمنى و الميناء اليمنى مع كاظمة الكويتى و الصداقة الفلسطينى مع الأهلى القطرى و السيب العمانى مع مصافى الشمال العراقى و الأهلى المصرى مع بنى ياس الإماراتى فى تمام السادسة مساء.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعتين، تتأهل منها 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالي :-

-المجموعة الأولى

الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.

-المجموعة الثانية

الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.