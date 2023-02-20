شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل العراق فى لقاء افتتاح البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
وأقيم لقاء الأهلى بعد حفل الافتتاح الذى شهد حضور مسئولي الاتحاد العربى للعبة والاتحاد المصرى برئاسة ياسر قمر.
تشهد الجولة الثانية غدا لقاءات بين كل من: النصر البحرينى مع السويحلى الليبى و الوكرة القطرى مع خيبل اليمنى و الميناء اليمنى مع كاظمة الكويتى و الصداقة الفلسطينى مع الأهلى القطرى و السيب العمانى مع مصافى الشمال العراقى و الأهلى المصرى مع بنى ياس الإماراتى فى تمام السادسة مساء.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعتين، تتأهل منها 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.
جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالي :-
-المجموعة الأولى
الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.
-المجموعة الثانية
الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.