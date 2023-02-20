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نتائج مباريات اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 بالدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى إنبى مع طلائع الجيش .

الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الممتاز هذا الموسم.

 

الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع

التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى والتي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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