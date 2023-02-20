شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تاريخية.. أرقام أليو ديانج مع الأهلى قبل عرض بشكتاش التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأحمر حاليا، وعدم الانتظار لميركاتو الصيف المقبل.

ديانج من مواليد 16 أكتوبر 1997، ولعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء، ولعب ديانج 155 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بإجمالى 11148 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدوري ومثله لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ففى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر.

ويرتبط ديانج مع الأهلي بعقد حتى صيف 2026، وفرض النجم المالى نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، ويؤدي ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.

ورغم انتهاء فترة القيد الشتوي فى معظم دوريات العالم، إلا أن الأندية التركية ما زال بإمكانها ضم لاعبين جدد وقيدهم حاليا بسبب الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا مؤخراً وتسبب فى خسائر فادحة بالدولتين.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى ميركاتو الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.

وارتبط أسم ديانج بنادى بشكتاش خلال الفترة الماضية لكن الجديد والمُثير فى الأمر أن النادى التركي يرغب فى شراء اللاعب المالي حالياً وليس فى نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو بشكتاش لنظرائهم في الأهلي عزمهم على إرسال عرض رسمي لضم ديانج حاليا، وأنهم يرغبون في حسم الصفقة خلال الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة الانتقالات الصيفية المقبل حال موافقة الأهلي.

ورفض الأهلي عرض بشكتاش؛ لأن النادي يحتاج اللاعب لاستكمال الموسم الجاري، خاصة أنه مُقيّد أفريقيًّا ومحليًّا ولن يكون الأهلي قادراً على تعويض ديانج بعد غلق باب القيد محليا وأفريقيا.

وتزامنت مفاوضات بشكتاش مع الأهلي لضم ديانج مع رغبة القلعة الحمراء في ضم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش خلال الصيف المقبل بعدما تسبب الخلاف المالي بسن الطرفين في عدم إتمام الصفقة خلال انتقالات يناير الأخيرة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في الثامن من يناير عام 2021 تمديد عقد ديانج لمدة 5 سنوات قادمة.

ويتم إغلاق القيد الشتوي في تركيا يوم 8 فبراير كل عام، ولكن مع أحداث الزلزال تقرر منح الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم من جانب فيفا مهلة إضافية لضم الصفقات الجديدة تنتهي يوم 5 مارس المقبل.