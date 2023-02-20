شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الأهلى يتوجن بلقب بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بعد الفوز الذي حققه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 26-20، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة طنطا في ختام منافسات البطولة.
وقدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز وحصد اللقب.
وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مشوار مميز في البطولة، قدم خلاله الأهلي عروضًا قوية واستحق التتويج باللقب.