شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد عقد محمد نصر مدافع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، البناء، وأنهى بشكل رسمي إجراءات تمديد تعاقد محمد نصر قلب الدفاع الشاب، وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها المجلس في الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

وكان مجلس الإدارة قد دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده، ولضمان استمراره ضمن صفوف الفريق باعتباره أحد أبرز العناصر المميزة بقلعة الدراويش، بحضور إبراهيم نصر مدير التعاقدات.

وتم توقيع العقود بعد تألق اللاعب، وفي ظل إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بقدراته الفنية والبدنية، فضلاً عن شخصيته القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادي الإسماعيلي، رغم حجم الضغوط الجماهيرية التي يمر بها النادي فى كل محافظات الجمهورية والوطن العربي.

ويتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادي والمتمثلة فى تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين، وهو ما يسهم فى عودة الدراويش كمنافس وحاصد للألقاب وعودته لمكانته المعروفة بين الكبار.