شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو رجل مباراة إنبى وطلائع الجيش بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال سير اللقاء.

وكان قد حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة و كريم طارق و أحمد سمير، بينما جاءت هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أمين قفه.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما احتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.