شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الإثنين 20 / 2 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ19 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى إنبى مع طلائع الجيش.

الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى