شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقى مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى واللاعبين قبل مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التوجه لاستاد أسوان للاطمئنان على الاستعدادات الأخيرة لنادى أسوان قبل ملاقاة الأهلى مساء الثلاثاء، وكان فى استقبال محافظ أسوان المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى.

وأكد اللواء أشرف عطية، خلال اللقاء، أنه يتابع باهتمام دائم مسيرة الفريق ومستوى تطوره، وأبدى سعادته بأن أسوان الآن بكافة أطيافها الجماهيرية أصبحت خلف الفريق، نظرا للصورة الجيدة والنتائج المتميزة التى تحققت خلال مشوار الدورى الممتاز، مما زاد من سقف الطموحات لدينا جميعا.

وأوضح المحافظ أن الطموحات كبيرة بما يمكن أن يحققه أسوان خلال مبارياته مهما كان المنافسون، مطالبا اللاعبين باللعب بثقة وقناعة وإيمان بما يملكوه من قدرات والدليل النتائج التى تحققت، وأصبح الكل يثق فى الفريق، والكل يحرص على مشاهدة مباريات أسوان وتشجيعها وارتفعت نسبة مشاهدة ومتابعة مباريات أسوان.

ووعد محافظ أسوان الفريق بمواصلة الدعم وتقدير مكافأة إجادة خاصة لمباراة الأهلى، وقال محافظ أسوان للاعبين إن ارتداء تيشيرت أسوان أصبح الآن يحمل مميزات عديدة لتأكيد الانتماء والرغبة والثقة التى تساعد على تشريف اسم أسوان، مؤكدا للجميع أن النتائج الجيدة تفتح الطريق للجميع من أجل مزيد من المساندة وتلبية احتياجات الفريق.

وتوجه المستشار الدكتور الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، بالشكر للسيد المحافظ على دعمه ومساندته وتواصله المستمر للاطمئنان على مسيرة الفريق والنادى، وهذا ليس غريبا لأننا فى نادى أسوان نعتز بكم كرئيس شرفى لنادى أسوان ومجلس الإدارة قرر رفع مكافآت الفوز لمباراتى الأهلى وغزل المحلة خارج أسوان وكل مباراة من أجل تأكيد البقاء بالممتاز مبكرا.