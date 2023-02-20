شكرا لقرائتكم خبر عن كورال روح الشرق يزين افتتاح البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.. صور و فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمشاركة 12 ناديا، وذلك باستاد القاهرة خلال الفترة من 20 فبراير الجارى وحتى 3 مارس المقبل.

حضر حفل الافتتاح أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو الاتحاد العربى، برئاسة عبد الهادى الشبيب، والمصرى برئاسة ياسر قمر، وعمرو مخلوف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد مدير البطولة.

بينما توجه ياسر قمر بالشكر إلى الاتحاد العربى لثقته فى استاد البطولة لمصر، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه ورعايته للأحداث الرياضية.

وبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض الفرق الـ12 المشاركة فى البطولة، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن الاتحاد العربى للكرة الطائرة ثم فقرة لكورال روح الشرق.

ومن جانبه حرص عمرو مخلوف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على الترحيب بالمشاركين، مشيرا إلى أن البطولة فرصة قوية للتآخى والترابط وهو الهدف الأسمى من الرياضة، مؤكدا أن الاتحاد المصرى يتشرف باستضافة البطولة على أرض مصر.

ويشارك من مصر فى هذه البطولة فريق الأهلى فقط، بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة، ليتم تعديل جدول المنافسة بعد إجراء قرعة لتقسيم الفرق على مجموعتين .

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالي :-

-المجموعة الأولى

الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.

-المجموعة الثانية

الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.

واعتذر عن المشاركة فى البطولة فريقا الكويت الكويتى وأهلى طرابلس، بجانب أحد أندية فلسطين .