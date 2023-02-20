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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /2 /2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها: الأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج، والاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع، ومؤتمر صحفى غداً لمحمود جابر للحديث عن مواجهة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا، ورسمياً.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا، وتقديم الأهلى شكوى للكاف ضد الهلال السودانى. 

 

الأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج

يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق العرض التركى المقدم للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للوقوف على القرار النهائى فى الصفقة.

 

الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد

مؤتمر صحفى غداً لـ محمود جابر للحديث عن مواجهة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا

يعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب ، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا.

فوز الأهلي القطرى والوكرة والنصر وبنى ياس فى البطولة العربية للطائرة

انطلقت اليوم، الاثنين، منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة 12 فريقا.

 

مران الأهلي.. الميكاري وتاو يستعرضان مهاراتهما الخاصة مع الكرة.. فيديو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.

رسمياً.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا

تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة

الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل

يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

تقدم النادي الأهلى صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافى كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضي فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.. جاء في شكوى الأهلي:

 

 

فادي نجاح لاعب المقاولون العرب يعلن اعتزال كرة القدم

 

أعلن فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزالى لعب كرة القدم الاحترافية، والانتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتي بداية من نادي المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الانتاج الحربي ثم إنبي ونهاية بالمقاولون العرب".

 

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.

 

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يمانع رحيل المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لصفوف بشكتاش التركى مقابل إنهاء الاتفاق على التعاقد مع موليكا فى فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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