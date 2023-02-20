شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /2 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20/2/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها: الأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج، والاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع، ومؤتمر صحفى غداً لمحمود جابر للحديث عن مواجهة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا، ورسمياً.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا، وتقديم الأهلى شكوى للكاف ضد الهلال السودانى.
الأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج
يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق العرض التركى المقدم للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للوقوف على القرار النهائى فى الصفقة.
نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد
يعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب ، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا.
انطلقت اليوم، الاثنين، منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة 12 فريقا.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.
تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة
الزمالك يحسم موقف الونش من رحلة تونس الأربعاء المقبل
يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف محمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
أعلن فادي نجاح، مدافع فريق المقاولون العرب، اعتزاله كرة القدم، وكتب فادى نجاح عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحمد لله أعلن اعتزالى لعب كرة القدم الاحترافية، والانتقال للعيش مع أسرتى فى النمسا.. سعيد بمسيرتي بداية من نادي المنصورة كناشئ ثم حرس الحدود، بتروجت، سموحة، الانتاج الحربي ثم إنبي ونهاية بالمقاولون العرب".
استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة أسوان غداً بالدورى، بديلا لزميله محمد هانى الذى شارك أساسياً فى مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا.
تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.