تعرف على استعدادات الزمالك لمواجهة الترجى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجى التونسى، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالمباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويسعى الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا، خاصة أنه خسر أول مباراة أمام بلوزداد، وتعادل مع المريخ السودانى.

دروس خصوصية

يحرص البرتغالى فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، على منح سيف الدين الجزيرى دروس خصوصية فى إنهاء الهجمات والإيجابية على مرمى الخصم، خاصة فى ظل تراجع مستواه الملحوظ فى الفترة الأخيرة.

ويرغب فيريرا فى إعادة الثقة للجزيرى، خاصة أنه المهاجم الذى يعتمد عليه فيريرا بشكل أساسي، الأمر الذى دفع المدرب لتجميع بعض الأخطاء التى يقع فيها الجزيرى بشكل مستمر من أجل العمل على تصحيحها، وفشل الزمالك فى تسجيل أى هدف فى دور المجموعات هذا الموسم، حيث تلقى خسارة بملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل أمام المريخ دون أهداف.

مكافآت خاصة للفوز

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

عودة الونش

عاد محمود الونش، لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل، نظرًا للإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية فى وتر الخلفية وخضع على أثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.

ويراهن فيريرا على تصحيح الأخطاء الدفاعية بعودة الونش، وأكد فيريرا أنه ينتظر عودته كونه رمانة ميزان دفاع الفريق الأبيض، بخلاف دوره كقائد للاعبين، والقيام بالعديد من الأدوار سواء فى الدفاع أو وسط الملعب، وصولاً للكرات الثابتة التي تحتاج للاعبين الذين يجيدون التسديد بالرأس.