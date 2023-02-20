شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة تكشف معاناة الأهلى تحت "أشعة الشمس" بعد صدمة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى بالفترة الأخيرة 16 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى ثمانية هزائم وتعادل فى 6 لقاءات وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسر الأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتنيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا، ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى الابطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الاحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر ابراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بأخر مباراة بدور المجموعات

ثم واجه الاهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2021 عصراً وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة الحالية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى وانتهت بالتعادل السلبى ثم خسر من صن دوانز بهدف دون رد فى دور المجموعات بالنسخة السابقة لدورى الأبطال الأفريقى.

وخسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف دون رد عصراً بالنسخة الحالية لدورى الأبطال فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.