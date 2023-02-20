شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى والتي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة وكريم طارق و أحمد سمير، بينما شن فريق إنبى هجمات على مرمى الفريق العسكري عن طريق رفيق كابو و أحمد أمين قفه .

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة بينما أحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط .

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس بتشكيل كل من :

حراسة المرمى .. أحمد مسعود .

خط الدفاع .. أحمد أيمن منصور ، أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد متعب .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، العربى بدر ، أحمد سمير ، كريم طارق ، إسلام محارب .

الهجوم .. كريم حلاوة .

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى .. رضا السيد .

خط الدفاع .. على فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد يوسف .

خط الوسط .. مروان داوود ، أحمد العجوز ، إيريك تراورى ، محمد عبد العاطى .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين "قفه".