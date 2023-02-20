الأهلي يسقط مصافي الشمال العراقي في البطولة العربية للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - استهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مشواره في منافسات البطولة العربية للأندية بالفوز على نظيره فريق مصافي الشمال العراقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين ضمن مباريات المجموعة الثانية.

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أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «رجال طائرة الأهلي» الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتيجتها على النحو التالي: ٢٥-١٨

و٢٥-٢٠ و٢٥-١٦.

ويتواجد «رجال طائرة الأهلي» في المجموعة الثانية التي تضم فرق مصافي الشمال العراقي، والوكرة القطري، وخيبل اليمني، وبني ياس الإماراتي، والسيب العماني، فيما تضم المجموعة كلًّا من: الأهلي القطري، والميناء اليمني، وكاظمة الكويتي، والنصر البحريني، والصداقة الفلسطيني، والسويحلي الليبي.

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