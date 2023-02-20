الهلال يضرب شباب أهلي دبي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الهلال فوزًا كبيرا على نظيره شباب أهلي دبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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وتقدم الزعيم بالهدف الأول عن طريق أودين إيجالو فى الدقيقة 17 ، لينتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني سجل الكوري الجنوبى جانج هيون سو هدف التقدم الثاني للأزراق فى الدقيقة 73

، وبعد دقائق ثم نجح لوسيانو فيتو فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة سجل السوري عمر خربين هدف تقليص الفارق لشباب أهلي دبي في الدقيقة 86.

ليتأهل الزعيم رسميًا إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2022-2023.

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