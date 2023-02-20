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كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية حول العالم  لمتابعة مباراة هامة تجمع بين و مساء غد الثلاثاء على ستاد آنفيلد ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آوروبا.

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ويدخل ريال مدريد  لقاء ليفربول  بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أوساسونا بهدفين دون رد في بطولة .

وجاءتشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول كالتالي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

 

خط الدفاع: دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارفخال.

 

خط الوسط: داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش.

 

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيدي فالفيردي.

 

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول  في دوري آبطال

آوروبا

من المقرر ان تبدأ أحداث المباراة مساء غد الثلاثاء الموافق21 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات .

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد لمباراة ليفربول 

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت القطرية  وتعد القناة الناقل الحصري في بطولة  دوري أبطال آوروبا في الشرق الأوسط .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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