ليفربول وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويستقبل ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد، مساء غدا الثلاثاء عند حلول الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ويبحث ليفربول عن تصحيح مساره بعد النتائج المتردية في الدوري الانجليزي، وابتعاده عن المنافسة حيث يتواجد في المركز الثامن بترتيب البريميرليج لامتلاكه 35 نقطة بفارق 19نقطة عن أرسنال متصدر الترتيب.

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التليفزيوني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تنقل فعاليات مباراة ليفربول وريال مدريد، عبر قناة " بي إن سبورتس 1 بريميوم " ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

في الجانب الأخر يسير ريال مدريد بخطى ثابتة نحو ما في الدوري الاسباني إذ يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة ويفصله 8 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

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