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ليفربول وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين وريال مدريد في دور ثمن النهائي ببطولة .

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ويستقبل ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد، مساء غدا الثلاثاء عند حلول الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت .

ويبحث ليفربول عن تصحيح مساره بعد النتائج المتردية في الدوري الانجليزي، وابتعاده عن المنافسة حيث يتواجد في المركز الثامن بترتيب البريميرليج لامتلاكه 35 نقطة بفارق 19نقطة عن أرسنال متصدر الترتيب.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق البث

التليفزيوني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تنقل فعاليات مباراة ليفربول وريال مدريد، عبر قناة " بي إن سبورتس 1 بريميوم " ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

في الجانب الأخر يسير بخطى ثابتة نحو ما في الدوري الاسباني إذ يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة ويفصله 8 نقاط عن متصدر الترتيب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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